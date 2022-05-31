Интернасьонал разошелся миром с одним из аутсайдеров чемпионата Бразилии – не помог даже голевой пас бывшей звезды "горняков".

Чемпионат Бразилии, 8 тур

Интернасьонал – Атлетико Гояниенсе – 1:1

Голы: Вандерсон, 12 – Чурин, 79

В старте хозяев вышли сразу три игрока с опытом выступлений в УПЛ – Витао, Де Пена и Алан Патрик. Именно последний уже в дебюте игры отдал голевой пас на Вандерсона. Экс-хавбек Шахтера протянул мяч и отпасовал на партнера, который открыл счет. Это первый ассист Алана Патрика после отъезда из Украины.

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После перерыва на поле появился еще и Тайсон, но победу Интернасьонал не удержал. Чурин после одного из навесов восстановил равновесие – 1:1.

Отметим, Интернасьонал начал сезон не слишком удачно. После 8-ми туров команда экс-звезд Динамо и Шахтера набрала всего 11 очков и занимает 12 место. Атлетико Гояниенсе идет в зоне вылета – 17 позиция, 7 баллов.

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