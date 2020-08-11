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Алан Патрік – про чвертьфінал Ліги Європи проти Базеля: Такі матчі складаються з невеличких деталей

12:13 - Читать на русском
Алан Патрік – про чвертьфінал Ліги Європи проти Базеля: Такі матчі складаються з невеличких деталей
Алан Патрік / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік в очікуванні матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти Базеля наголосив на максимальній концентрації "гірників", спрямованій на здобуття необхідного результату.

 

"Ми прекрасно знаємо, що це буде складний поєдинок. Все-таки це стадія в один матч. Ми повинні бути максимально сконцентровані у зустрічі такого рівня, щоб показати все найкраще на футбольному полі.

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Ми знаємо, що такі матчі складаються з невеличких деталей. Вірю, що наша команда зможе провести хороший матч і добитися головної мети – перемоги проти Базеля", – сказав Алан Патрік у коментарі програмі "ФутболNEWS".

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, на нейтральному полі у Німеччині, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Шахтар прийматиме Базель. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Базель Базель Шахтар - Базель Алан Алан Патрік
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