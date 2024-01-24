Аль-Насру довелося перенести контрольні матчі з двома китайськими командами цього тижня через проблеми Роналду зі здоров'ям. Як інформує Global Times, саудівська команда прибула в Шеньчжень, провінцію Гуандун, що на півдні Китаю для двох контрольних матчів із місцевими командами.

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"Для мене сьогодні сумний день, я хочу перепросити китайських вболівальників. У футболі є речі, які ти не можеш контролювати. Я відчуваю себе тут як вдома. Я відчуваю, що це мій другий дім, не тільки через гостинність китайського народу, а й через культуру, яку ви для мене представляєте. У цій країні я завжди відчуваю себе особливим. Ми не скасовуємо гру, ми її переносимо. Ми хочемо повернутися сюди, у вашу країну. І ми повернемося", – заявив Роналду.

Аль-Наср мав зіграти з Шанхай Шеньхуа в середу і з Чжецзян у неділю. Квиток на кожну з ігор коштував 4580 юанів (645 доларів).

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