Луїс Феліпе перейшов із Бетіса в Аль-Іттіхад, інформує офіційний сайт севільського клубу. Згідно з Marca, Аль-Іттіхад придбав гравця за 22 мільйони євро. Ще 3 млн євро Бетіс може отримати у вигляді бонусів.

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Бразилець провів за Бетіс тільки один сезон. На його рахунку 34 зіграних матчі у всіх турнірах і три вилучення – минулого літа він перейшов до табору "зелено-білих" із Лаціо. Цей продаж дозволив Бетісу вирішити всі свої фінансові проблеми. Завдяки цьому трансферу клуб вписався в правила фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, що кольори Аль-Іттіхада захищають Карім Бензема, Фабіньо і Н'Голо Канте.

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