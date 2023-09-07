Аль-Іттіхад заплатив 25 млн євро за зірку Ла Ліги – минулого сезону він заробив три вилучення
Центральний захисник Бетіса Луїс Феліпе продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Луїс Феліпе перейшов із Бетіса в Аль-Іттіхад, інформує офіційний сайт севільського клубу. Згідно з Marca, Аль-Іттіхад придбав гравця за 22 мільйони євро. Ще 3 млн євро Бетіс може отримати у вигляді бонусів.
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Бразилець провів за Бетіс тільки один сезон. На його рахунку 34 зіграних матчі у всіх турнірах і три вилучення – минулого літа він перейшов до табору "зелено-білих" із Лаціо. Цей продаж дозволив Бетісу вирішити всі свої фінансові проблеми. Завдяки цьому трансферу клуб вписався в правила фінансового фейр-плей.
Нагадаємо, що кольори Аль-Іттіхада захищають Карім Бензема, Фабіньо і Н'Голо Канте.
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