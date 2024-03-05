Азиатская ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Митрович, 40 (с пенальти), Аль-Давсари, 42

Удалён: Канте, 66

Аль-Иттихад без травмированного Карима Бензема не смог выстоять в гостевом матче с лидером чемпионата Саудовской Аравией Аль-Хилялем. "Желто-чёрные" пропустили два мяча перед самым перерывом – сначала с пенальти отличился Александар Митрович, а спустя несколько минуты Салем Аль-Давсари забил с игры.

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После перерыва зрители на трибунах голов не дождались – ключевым событием оставшегося времени игры стало удаление Канте. Экс-опорник сборной Франции жестко наступил на ногу своему бывшему партнёру по Челси Калиду Кулибали – и главный арбитр встречи после подсказки VAR достал из кармана красную карточку. Это удаление стало для полузащитника всего лишь вторым в его карьере.

В ответной встрече Аль-Иттихаду придётся отыгрываться без Канте и Бензема. Она состоится 12-го марта.