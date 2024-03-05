Аль-Іттіхад програв команді Неймара – Канте був вилучений за грубий фол проти колишнього партнера по Челсі
У вівторок, 5 березня, відбувся центральний матч 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів.
Азіатська ЛЧ, 1/8 фіналу, перший матч
Аль-Хіляль – Аль-Іттіхад – 2:0
Голи: Мітровіч, 40 (з пенальті), Аль-Давсарі, 42
Вилучений: Канте, 66
Аль-Іттіхад без травмованого Каріма Бензема не зміг вистояти в гостьовому матчі з лідером чемпіонату Саудівською Аравією Аль-Хілялем. "Жовто-чорні" пропустили два м'ячі перед самою перервою – спочатку з пенальті відзначився Александар Мітровіч, а за кілька хвилин по тому Салем Аль-Давсарі забив з гри.
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Після перерви глядачі на трибунах голів не дочекалися – ключовою подією часу, що залишився після гри, стало вилучення Канте. Екс-опорник збірної Франції жорстко наступив на ногу своєму колишньому партнеру по Челсі Каліду Кулібалі – і головний арбітр зустрічі після підказки VAR дістав із кишені червону картку. Це вилучення стало для півзахисника всього лише другим у його кар'єрі.
У матчі-відповіді Аль-Іттіхаду доведеться відіграватися без Канте і Бензема. Вона відбудеться 12-го березня.