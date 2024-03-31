Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 25-й тур

Аль-Вахда – Аль-Фатех – 2:3

Голы: Ансельмо, 42, 51 – Тельо, 29, 68, Аль Шарфа, 73

Удаление: Аль Мусса, 90+12 (Аль-Фатех)

Аль-Наср – Аль-Таи – 5:1

Голы: Отавио, 20, Гариб, 45+7, Роналду, 65, 67, 87 – Мисиджан, 22

Удаление: Мисиджан, 36 (Аль-Таи)

Аль-Рияд – Абха – 1:1

Голы: Аль Аббас, 70 – Камано, 26

Аль-Шабаб – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Аль-Джувайр, 3, Аль-Сибьяни, 64, Се, 79 – Митрович, 20, (пен.), 27, Милинкович-Савич, 42, Аль-Давсари, 57

Аль-Фатех вырвал победу над Аль-Вахдой. Команды обменялись дублями Ансельмо и Тельо, а Аль Шарфа на 73-й минуте принес победу Аль-Фатеху. Аль-Рияд и Абха не выявили сильнейшего – на гол Камано результативно ответил Аль Аббас.

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Аль-Наср разбил Аль-Таи. Хотя первый тайм был не убедительным – Мисиджан сравнял счет почти сразу после гола Отавио. Правда, Мисиджан получил вторую желтую на 36-й минуте. Гариб в компенсированное время к первой половине вывел Аль-Наср вперед, а Роналду уже во втором тайме оформил хет-трик и добил соперника.

Аль-Хиляль в сверхрезультативном матче победил Аль-Шабаб. Аль-Джувайр вывел Аль-Шабаб вперед, но до перерыва Митрович оформил дубль, еще один мяч забил Милинкович-Савич. После перерыва Аль-Давсари сделал преимущество разгромным. Аль-Шабаб сократил отставание до минимального благодаря голам Аль-Сибьяни и Се, но Аль-Хиляль удержал победу.

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