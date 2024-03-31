Аль-Хиляль продолжает путь к чемпионству, Аль-Наср с хет-триком Роналду победил аутсайдера: Саудовская Аравия
Состоялись субботние поединки 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Читайте обзор матчей в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 25-й тур
Аль-Вахда – Аль-Фатех – 2:3
Голы: Ансельмо, 42, 51 – Тельо, 29, 68, Аль Шарфа, 73
Удаление: Аль Мусса, 90+12 (Аль-Фатех)
Аль-Наср – Аль-Таи – 5:1
Голы: Отавио, 20, Гариб, 45+7, Роналду, 65, 67, 87 – Мисиджан, 22
Удаление: Мисиджан, 36 (Аль-Таи)
Аль-Рияд – Абха – 1:1
Голы: Аль Аббас, 70 – Камано, 26
Аль-Шабаб – Аль-Хиляль – 3:4
Голы: Аль-Джувайр, 3, Аль-Сибьяни, 64, Се, 79 – Митрович, 20, (пен.), 27, Милинкович-Савич, 42, Аль-Давсари, 57
Аль-Фатех вырвал победу над Аль-Вахдой. Команды обменялись дублями Ансельмо и Тельо, а Аль Шарфа на 73-й минуте принес победу Аль-Фатеху. Аль-Рияд и Абха не выявили сильнейшего – на гол Камано результативно ответил Аль Аббас.
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Аль-Наср разбил Аль-Таи. Хотя первый тайм был не убедительным – Мисиджан сравнял счет почти сразу после гола Отавио. Правда, Мисиджан получил вторую желтую на 36-й минуте. Гариб в компенсированное время к первой половине вывел Аль-Наср вперед, а Роналду уже во втором тайме оформил хет-трик и добил соперника.
Аль-Хиляль в сверхрезультативном матче победил Аль-Шабаб. Аль-Джувайр вывел Аль-Шабаб вперед, но до перерыва Митрович оформил дубль, еще один мяч забил Милинкович-Савич. После перерыва Аль-Давсари сделал преимущество разгромным. Аль-Шабаб сократил отставание до минимального благодаря голам Аль-Сибьяни и Се, но Аль-Хиляль удержал победу.
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