Зараз Домінік Соланке є одним із найкращих нападників Прем'єр-ліги. Та ще недавно вважався чи не найбільш переоціненим англійським талантом.

У липні 2020-го Борнмут впевнено переміг Лестер з рахунком 4:1, а дубль у ворота "лисиць" оформив нападник господарів Домінік Соланке. Тепер це може здаватися дивним, але ці м'ячі у ворота Лестера стали першими для форварда за 39 матчів, проведених у складі "вишеньок". Загальна статистика на той момент лякала ще більше – 60 матчів і лише 3 голи.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



Для нової зірки АПЛ такі цифри були вироком. Чемпіон Європи U-17, чемпіон світу U-20 і найкращий гравець турніру, найкращий молодий гравець року, переможець та найкращий бомбардир Юнацької ліги УЄФА і ще багато-багато інших регалій. Перехід з юнацького у дорослий футбол у Соланке відверто не вдався – його не зуміли розкрити ні у Челсі, ні у Ліверпулі.

Коли 16-річний Соланке і два трохи старші проспекти Льюїс Бейкер та Ісайя Браун поїхали у тур з Челсі під керівництвом Жозе Моурінью, той запевняв, що ці троє – майбутнє не лише клубу, а й збірної: "Моя совість підказує мені, що якщо, наприклад, Бейкер, Браун і Соланке не будуть гравцями національної збірної через кілька років, я повинен звинувачувати себе".

У 20 Соланке дебютував за національну команду проти Бразилії, але ті 15 хвилин у спарингу так і залишаються єдиними для Домініка у футболці "трьох левів". Однак через три місяці після тієї фрази Моурінью 17-річний нападник дебютував у Лізі чемпіонів проти Марібора і став наймолодшим гравцем в історії Челсі у ЛЧ. Далі був топовий виступ Соланке у Юнацькій лізі УЄФА, 12 голів у 9 матчах, у тому числі, в фіналі у ворота Шахтаря.

"Оскільки Моурінью був одним із найкращих тренерів світу, це було приємно чути, – казав Соланке в інтерв’ю The Athletic. – Чи створило це для мене додатковий тягар, тиск і очікування? Так. Однак це те, з чим вам доведеться мати справу. Люди постійно кажуть різні речі, якщо це станеться чи ні, це залежить від вас. Зрештою, я не грав багато. Не відчував, що мій перехід був плавним".

Соланке вважає, що тренерський штаб на нього не розраховував, а гучний дебют був, скоріше, символом довіри для клубних вихованців. Невдовзі нападника відправили в оренду у Вітесс, після якої Домінік виступав за Челсі U-23. Додала вогню інформація з преси, нібито молодий футболіст вимагає в клубу зарплатню у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Це ще більше зіпсувало образ Соланке в очах вболівальників.

"Це завдало мені болю, адже я просто хотів грати у футбол. Не пригадую, хто написав про це, вони потім перепрошували, та було надто пізно. Всі в це повірили. Я був у Челсі з семи років. Я б ніколи не зробив чогось, що свідчило б про мою неповагу до клубу", – пояснював хлопець.

Новий шанс Домінік отримав у Ліверпулі, але в команді Юргена Клоппа здебільшого виходив на заміну. Наставник нібито гарантував Соланке, що той отримуватиме ігрову практику, але пробитися у склад поміж Салаха, Мане та Фірміно було майже неможливо.

Коли Ліверпуль продав Соланке Борнмуту за 19 мільйонів фунтів, усі навколо дивувалися. Загальний меседж був логічним – це гроші, викинуті на вітер. І дійсно – новачок вперше забив за "вишеньок" аж через рік після трансферу.

"Звичайно, це мене зачіпало. Але треба вірити в себе і продовжувати. Не було моменту, коли б я перестав намагатися. Я просто продовжував спілкуватися з друзями та родиною. Особливо із матір'ю. У футболі бувають злети і падіння. Я дивився документальні фільми про великих: Майкла Джордана, Кріштіану Роналду, Каріма Бензема, Ніколя Анелька. Коли ви дивитесь на історії цих спортсменів, ви дивуєтеся їхній цілеспрямованості. Це може допомогти вам на будь-якому етапі кар'єри. Я спостерігаю не тільки за тим, як вони грали, але й за тим, як вони справлялися з важкими часами", – розповідав Соланке.

Футболіст недарма згадує про роль матері. Мама Домініка завжди була тією людиною, яка вірила у сина та підтримувала. Кілька років тому Соланке написав чуттєвий текст для The Players' Tribune. Як виявилося, під час ЄВРО U-17 хлопець складав шкільні іспити:

Я мав це зробити для моєї мами. Вона є причиною того, чому я зміг подолати усе це. Коли я був дитиною, мама покинула свою роботу і стала нянею, тому вона завжди була готова взяти мене на тренування. Коли я навчився водити, вона все ще була там – на пасажирському сидінні, стежачи за тим, щоб я безпечно дістався на заняття.

Інша людина, яка суттєво вплинула на формування нинішнього лідера Борнмута – легенда Челсі Дідьє Дрогба. У дитинстві івуарієць був кумиром Соланке, а згодом вони перетнулися в головній команді Челсі. "Пам’ятаю, як одного разу після тренування він відтягнув мене вбік і поговорив зі мною про завершення атак. Він розмовляв зі мною про те, під яким кутом поставити моє тіло, як використовувати корпус проти захисників", – згадував Соланке.

Зараз Домініку 26, він беззаперечний лідер Борнмута, а його 15 голів у Прем'єр-лізі дозволяють конкурувати із Холандом, Воткінсом та Салахом за звання найкращого бомбардира АПЛ. Домінік знову встановлює рекорди, його ім'я пов'язують із провідними клубами Європи і він близький до повернення у збірну. Усе майже, як колись.

У Борнмуті форвард отримав впевненість завдяки роботі з Едді Хау. Зараз "вишеньки" якісно розвиваються з Андоні Іраолою, який відводить ключову роль Домініку Соланке в атаці (а нашому Іллі Забарному – в обороні).

"Пресинг завжди був частиною моєї гри. Я багато працюю і люблю тиснути. Ми завжди були наполегливою командою. Але під керівництвом Іраоли усе ще чіткіше. Ми всі знаємо, якого захисника кожен із нас повинен пресингувати", – пояснює Соланке, як це працює у Борнмуті.

До речі, у наступному поєдинку АПЛ Борнмут прийматиме вдома Евертон. Ліцензійний букмекер GGBET віддає перевагу команді Домініка Соланке. Коефіцієнт на перемогу Борнмута – 2,19. Успіх Віталія Миколенка та партнерів оцінюється коефіцієнтом 3,2. Нічия є найменш реальним підсумком. Букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 3,73.

Нині Соланке виглядає настільки переконливо, що складається враження, наче не було усіх цих випробувань, шаленого тиску преси і вболівальників та психологічних проблем. "Я доволі сильний морально. Я завжди вірив, що забиватиму голи. Я забивав протягом усієї молодіжної кар'єри. Я знав, що можу забивати голи. Знав, що колись це трапиться. У кожного свій шлях. Деякі люди просто прориваються і не озираються назад – і це чудово. Мій шлях інший – мені потрібно було зробити кілька кроків назад, щоб знову рухатися вперед".

Мабуть, неправильно казати, що Домінік загубив кілька років. Період невизначеності та стагнації він також використав з користю і став сильнішим. Зараз він робить те, що любить і вміє найкраще – просто забиває голи.