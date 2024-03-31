Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 25-й тур

Аль-Вахда – Аль-Фатех – 2:3

Голи: Ансельмо, 42, 51 – Тельйо, 29, 68, Аль Шарфа, 73

Вилучення: Аль Мусса, 90+12 (Аль-Фатех)

Аль-Наср – Аль-Таї – 5:1

Голи: Отавіо, 20, Гаріб, 45+7, Роналду, 65, 67, 87 – Місіджан, 22

Вилучення: Місіджан, 36 (Аль-Таї)

Аль-Ріяд – Абха – 1:1

Голи: Аль Аббас, 70 – Камано, 26

Аль-Шабаб – Аль-Хіляль – 3:4

Голи: Аль-Джувайр, 3, Аль-Сіб'яні, 64, Се, 79 – Мітровіч, 20, (пен.), 27, Мілінковіч-Савіч, 42, Аль-Давсарі, 57

Аль-Фатех вирвав перемогу над Аль-Вахдою. Команди обмінялись дублями Ансельмо та Тельйо, а Аль Шарфа на 73-й хвилині приніс перемогу Аль-Фатеху. Аль-Ріяд та Абха не виявили сильнішого – на гол Камано результативно відповів Аль Аббас.

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Аль-Наср розбив Аль-Таї. Хоча перший тайм був не переконливим – Місіджан зрівняв рахунок майже одразу після голу Отавіо. Щоправда, Місіджан отримав другу жовту на 36-й хвилині. Гаріб у компенсований час до першої половини вивів Аль-Наср вперед, а Роналду вже в другому таймі оформив хет-трик та добив суперника.

Аль-Хіляль у надрезультативному матчі переміг Аль-Шабаб. Аль-Джувайр вивів Аль-Шабаб вперед, але до перерви Мітровіч оформив дубль, ще один м'яч забив Мілінковіч-Савіч. Після перерви Аль-Давсарі зробив перевагу розгромною. Аль-Шабаб скоротив відставання до мінімального завдяки голам Аль-Сіб'яні та Се, але Аль-Хіляль втримав перемогу.