Саудовская Аравия, 22 тур

Аль-Хіляль – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Аль-Шехри, 39, Малком 59, Адбульхамид, 67 – Канте, 12

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Карим Бензема загадочно исчез из заявки Аль-Иттихада перед дуэлью с лидером. Что произошло с французом пока неизвестно, но в прошлых двух матчах он участвовал.

Аль-Иттихад открыл счет на 12 минуте. Маленький Канте получил передачу с фланга и в прыжке переправил головой мяч в ворота. Удар француза напомнил гол ван Перси, который он забил испанцам во время ЧМ-2014. В общем гости не создали проблем сопернику, лишь дважды сумели пробить по воротам в первом тайме. Аль-Хиляль восстановил равновесие еще до перерыва.

Во втором тайме Малком и Адбульхамид дважды забили Аль-Иттихаду, обеспечив своей команде преимущество в два мяча. Аль-Хиляль имел преимущество во владении и в целом активнее атаковал. Стоит заметить, что хозяева не проигрывают во всех турнирах с 14 августа 2023 года. Их беспроигрышная серия достигла 33 матчей.

Напомним, Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице с 62 баллами, а Аль-Иттихад находится на пятом месте с 37 очками.