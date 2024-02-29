Аль-Наср пропустил четыре мяча от худшей саудовской команды – местный инсайдер призвал к увольнению Каштру
Матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Насром и Аль-Хазмом завершился вничью (4:4).
Чемпионат Саудовской Аравии, 22-й тур
Аль-Наср – Аль-Хазм – 4:4
Голы: Талиска, 31 (с пенальти), 61, 71, Мане, 90+4 (с пенальти) – Аль-Мхмемаид, 53, Тозе, 66, Селемани, 84, Рикарду, 90+9
Без дисквалифицированного Криштиану Роналду Аль-Наср не смог обыграть на своём поле одну из двух худших команд элитного саудовского дивизиона. Хет-трика Талиски оказалось недостаточно для набора трёх очков – Аль-Хазм сравнял счёт на 90+9-й минуте благодаря точному удару Паулу Рикарду.
Роналду дисквалифицировали за неприличный жест – Криштиану попытался оправдать позорный поступок
После этого матча саудовский инсайдер Али Аль-Харби раскритиковал главного тренера "желто-синих" Луиша Каштру. В своём Твиттере он отметил, что португальский тренер не знает, как наладить игру своей команды в обороне и совершенно не использует высокий прессинг. Помимо этого Аль-Харби заявил, что у Каштру нет атакующей тактики, а голы Аль-Насра являются плодом усилий игроков, но никак не тренера.
"Луиш Каштру – худший тренер в мире. Продолжать с ним сотрудничество – пустая трата времени", – констатировал Аль-Харби.