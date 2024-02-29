Чемпионат Саудовской Аравии, 22-й тур

Аль-Наср – Аль-Хазм – 4:4

Голы: Талиска, 31 (с пенальти), 61, 71, Мане, 90+4 (с пенальти) – Аль-Мхмемаид, 53, Тозе, 66, Селемани, 84, Рикарду, 90+9

Без дисквалифицированного Криштиану Роналду Аль-Наср не смог обыграть на своём поле одну из двух худших команд элитного саудовского дивизиона. Хет-трика Талиски оказалось недостаточно для набора трёх очков – Аль-Хазм сравнял счёт на 90+9-й минуте благодаря точному удару Паулу Рикарду.

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После этого матча саудовский инсайдер Али Аль-Харби раскритиковал главного тренера "желто-синих" Луиша Каштру. В своём Твиттере он отметил, что португальский тренер не знает, как наладить игру своей команды в обороне и совершенно не использует высокий прессинг. Помимо этого Аль-Харби заявил, что у Каштру нет атакующей тактики, а голы Аль-Насра являются плодом усилий игроков, но никак не тренера.

"Луиш Каштру – худший тренер в мире. Продолжать с ним сотрудничество – пустая трата времени", – констатировал Аль-Харби.