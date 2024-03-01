Аль-Хіляль обіграв Аль-Іттіхад у 22 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 22 тур

Аль-Хіляль – Аль-Іттіхад – 3:1

Голи: Аль-Шехрі, 39, Малком 59, Адбульхамід, 67 – Канте, 12

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Карім Бензема загадково зник з заявки Аль-Іттіхада перед дуеллю з лідером. Що сталося з французом – наразі невідомо, але в минулих двох матчах він брав участь.

Аль-Іттіхад відкрив рахунок на 12 хвилині. Маленький Канте отримав передачу з флангу і в стрибку переправив головою м'яч у ворота. Удар француза нагадав гол ван Персі, який він забив іспанцям на ЧС-2014. Загалом гості не створили проблем супернику, лише двічі зумівши пробити по воротах у першому таймі. Аль-Хіляль поновив рівновагу ще до перерви.

У другому таймі Малком та Адбульхамід двічі забили Аль-Іттіхаду, забезпечивши своїй команді перевагу в два м'ячі. Аль-Хіляль мав перевагу у володінні та загалом активніше атакував. Варто зауважити, що господарі не програють у всіх турнірах з 14 серпня 2023 року. Їхня безпрограшна серія досягла 33-х матчів.

Нагадаємо, Аль-Хіляль лідирує у турнірні таблиці з 62 балами, а Аль-Іттіхад перебуває на п'ятому місці з 37 очками.