Аль-Хиляль – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча против суперзвезд
19 июля 22:06 - Читати українською
Динамо Киев и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии сыграли в контрольном матче на сборах. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч 19 июля 2023
Аль-Хиляль – Динамо Киев – 0:1
Гол: Буяльский, 5
Динамо удалось очень скоро открыть счет. Тымчик получил передачу от Ярмоленко, вроде бы избежал офсайда и выкатил под удар Буяльскому.
Этот гол оказался единственным, хотя моменты еще были. Динамо дважды встряхнуло каркас – Ярмоленко влепил в перекладину, а Бенито в штангу. Финальный свисток зафиксировал победу киевлян над командой Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича.
Динамо обыграло Аль-Хиляль – киевляне справились с европейскими звездами, Буяльский и Ярмоленко решают
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