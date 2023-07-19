Динамо Киев и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии сыграли в контрольном матче на сборах. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Товарищеский матч 19 июля 2023

Аль-Хиляль – Динамо Киев – 0:1

Гол: Буяльский, 5

Динамо удалось очень скоро открыть счет. Тымчик получил передачу от Ярмоленко, вроде бы избежал офсайда и выкатил под удар Буяльскому.

Этот гол оказался единственным, хотя моменты еще были. Динамо дважды встряхнуло каркас – Ярмоленко влепил в перекладину, а Бенито в штангу. Финальный свисток зафиксировал победу киевлян над командой Кулибали, Невеша и Милинковича-Савича.

Динамо обыграло Аль-Хиляль – киевляне справились с европейскими звездами, Буяльский и Ярмоленко решают