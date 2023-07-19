Аль-Хіляль – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу проти суперзірок
19 липня 22:06 - Читать на русском
Динамо Київ та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії зіграли у контрольному матчі на зборах. Дивіться відео гола і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Товариські матчі
завершено
Товариський матч 19 липня 2023
Аль-Хіляль – Динамо Київ – 0:1
Гол: Буяльський, 5
Динамо вдалося дуже швидко відкрити рахунок. Тимчик отримав передачу від Ярмоленка, нібито уникнув офсайду і викотив під удар Буяльському.
Цей гол виявився єдиним, хоча моменти ще були. Динамо двічі струснуло каркас – Ярмоленко вліпив у поперечку, а Беніто у стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу киян над командою Кулібалі, Невеша та Мілінковіча-Савіча.
Динамо обіграло Аль-Хіляль – кияни впоралися з європейськими зірками, Буяльський і Ярмоленко вирішують
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter