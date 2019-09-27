Айнтрахт в гостях одолел Унион Берлин

В первом матче 6-го тура Бундеслиги Айнтрахт победил в Берлине. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

В пятницу вечером Унион Берлин на своем поле принимал франкфуртский Айнтрахт. В стартовые минуты встречи хозяева выглядели увереннее и первые 10 минут Айнтрахт не мог полноценно выйти со своей половины поля. Самый опасный момент был у Марвина Фридриха – удар после углового потянул голкипер. Впоследствии уже гости перехватили инициативу. Костич после затяжной атаки оказался на добивании и классно целил головой в девятку, но здесь спас уже голкипер хозяев. После первого тайма – 0:0.

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Уже в дебюте второго тайма Айнтрахт вышел вперед. Костич решился на удар издали, который не слишком удачно отразил вратарь, а на добивание вовремя подоспел Дост – 0: 1. После незначительного затишья франкфуртцы удвоили преимущество – Соу как рукой набросил на Силву в штрафную, тот убежал от защитников и пробил голкипера. На 86-й Уджа, вышедший на замену, сумел отыграть один гол, но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки. 1:2 в пользу Айнтрахта в итоге.

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