toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ВОРСКЛА АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Айнтрахт в гостях одолел Унион Берлин

23:25 8 Читати українською
Айнтрахт в гостях одолел Унион Берлин
Унион Берлин – Айнтрахт – 1:2 / фото твиттер ФК Айнтрахт

В первом матче 6-го тура Бундеслиги Айнтрахт победил в Берлине. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

86’ Энтони Уджа
 
Бас Дост 49’
Андре Силва 63’
49’ Бас Дост
63’ Андре Силва
86’ Энтони Уджа

В пятницу вечером Унион Берлин на своем поле принимал франкфуртский Айнтрахт. В стартовые минуты встречи хозяева выглядели увереннее и первые 10 минут Айнтрахт не мог полноценно выйти со своей половины поля. Самый опасный момент был у Марвина Фридриха – удар после углового потянул голкипер. Впоследствии уже гости перехватили инициативу. Костич после затяжной атаки оказался на добивании и классно целил головой в девятку, но здесь спас уже голкипер хозяев. После первого тайма – 0:0.

"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію

Уже в дебюте второго тайма Айнтрахт вышел вперед. Костич решился на удар издали, который не слишком удачно отразил вратарь, а на добивание вовремя подоспел Дост – 0: 1. После незначительного затишья франкфуртцы удвоили преимущество – Соу как рукой набросил на Силву в штрафную, тот убежал от защитников и пробил голкипера. На 86-й Уджа, вышедший на замену, сумел отыграть один гол, но этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки. 1:2 в пользу Айнтрахта в итоге.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

blog_ava
"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
12:00
1224
Теги
Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Унион Берлин Унион Берлин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
10
мин
Атлетик
14:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук