Айнтрахт у гостях переміг Уніон Берлін

У першому матчі 6-го туру Бундесліги Айнтрахт переміг у Берліні. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

У вечір п'ятниці Уніон Берлін на власному полі приймав франкфуртський Айнтрахт. У стартові хвилини зустрічі господарі виглядали впевненіше й перші 10 хвилин Айнтрахт не міг навіть повноцінно вийти зі своєї половини поля. Найбільш небезпечний момент був у Марвіна Фрідріха – його удар після кутового потягнув голкіпер. Згодом вже гості перехопили ініціативу. Костіч після затяжної атаки опинився на добиванні й класно цілив головою у дев'ятку, але тут врятував вже голкіпер господарів. Після першого тайму – 0:0.

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Вже у дебюті другого тайму Айнтрахт вийшов уперед. Костіч наважився на удар здалеку, який не надто вдало відбив воротар, а на добивання вчасно встиг Дост – 0:1. Після незначного затишшя франкфуртці подвоїли перевагу – Соу наче рукою накинув на Сілву у штрафний, а той утік від захисників та пробив голкіпера. На 86-й Уджа, який вийшов замість Шмідебаха, зумів відіграти один гол, але цього виявилось недостатньо, аби зачепитись за очки. 1:2 на користь Айнтрахта у підсумку.

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