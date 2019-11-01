Хоффенхайм разгромил Падерборн и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов

В рамках премьерного матча 10-го тура чемпионата Германии Падерборн потерпел сокрушительное поражение от Хоффенхайма.

Хоффенхайм подходил к матчу против команды с последнего места в турнирной таблице в статусе фаворита, хотя небольшой шанс на сенсацию имелся. Падерборн в прошлом туре одержал первую победу в Бундеслиге, переиграв крепкую Фортуну – возможно, и с претендетом на еврокубки что-то получится? Ответ на этот вопрос был получен еще в середине первого тайма.

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Уже на 112-й секунде встречи Хоффенайм вырвался вперёд благодаря фантастическому выстрелу Скова со штрафного – Роберт попал метров с 28-ми точно в правую девятку. Кстати, датчанину удался самый быстрый результативный штрафной удар за последние 13 лет в Бундеслиге.

Через 14 минут Рупп разогнал контратаку по левому флангу и выкатил передачу на линию штрафной Грилличу, а тот в касание отбросил мяч на правый край под удар Кадерабеку – 2:0. На 25-й же Локадия принял кросс от всё того же Кадерабека, убрал защитника и пробил с близкого расстояния, сделав счёт разгромным.

После перерыва Хоффенхайм продолжил доминировать, но ярких моментов не возникало. Из самого интересного можно вспомнить разве что удар Адамяна на 74-й минуте из пределов штрафной в правый нижний угол – голкипер гостей Цингерле парировал его. В конце концов, хозяева уверенно довели матч до победы со счётом, установленным ещё в первом тайме.

Таким образом, Хоффенхайм набрал 17 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Падерборн, имея в активе всего 4 зачётных балла, остался на последней строчке.

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