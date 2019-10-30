toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Кубок Германии: РБ Лейпциг уничтожил Вольфсбург, Боруссия Д снова выиграла дерби, команда украинца покинула турнир

30 октября 23:45 38 Читати українською
Кубок Германии: РБ Лейпциг уничтожил Вольфсбург, Боруссия Д снова выиграла дерби, команда украинца покинула турнир
РБ Лейпциг посрамил Вольфсбург

Состоялись матчи среды в 1/16 финала Кубка Германии. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/16 финала

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:6

Голы: Вегхорст, 89 – Брума, 13 (авт), Забитцер, 55, Форсбрег, 58, Лаймер, 61, Вернер, 68, 88

Боруссия Д – Боруссия М – 2:1

Голы: Брандт, 77, 80 – Тюрам, 71

Санкт Паули – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Собота, 42 (пен) – Дост, 4, 16

Соперник Александрии – Вольсфбург – дома опозорился в матче с РБ Лейпциг. Все пошло не по плану уже в дебюте – Брума поразил собственные ворота. Во второй половине игры "волки" получили еще 5 голов, на что ответили лишь голом престижа в исполнении Вегхорста. Конечно, если в условиях счета 1:6 можно говорить о каком-то престиже.

Бавария на последних минутах спаслась от фиаско в матче Кубка Германии против представителя второй Бундеслиги

Во втором за последнее время дерби Боруссий сильнее оказался Дортмунд, вновь обыгравший принципиального соперника. Счет открыли гости – отличился Маркус Тюрам, но команда Фавра успела не только отыграться, но и выйти вперед. Дубль оформил Юлиан Брандт.

Айнтрахт Франкфурт на выезде разобрался с Санкт-Паули. Дубль уже в дебюте сделал Дост, на что хозяева ответили лишь однажды. В составе Санкт-Паули на поле вышел Борис Тащи, правда, только на 88-й минуте.

blog_ava
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины – как это было
30 октября
7498
Теги
Вольфсбург Вольфсбург Санкт-Паули Санкт-Паули Германия Кубок Германии РБ Лейпциг РБ Лейпциг Украинцы за рубежом Борис Тащи Борис Тащи Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
57
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук