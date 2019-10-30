Кубок Германии: РБ Лейпциг уничтожил Вольфсбург, Боруссия Д снова выиграла дерби, команда украинца покинула турнир

Состоялись матчи среды в 1/16 финала Кубка Германии. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/16 финала

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:6

Голы: Вегхорст, 89 – Брума, 13 (авт), Забитцер, 55, Форсбрег, 58, Лаймер, 61, Вернер, 68, 88

Боруссия Д – Боруссия М – 2:1

Голы: Брандт, 77, 80 – Тюрам, 71

Санкт Паули – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Собота, 42 (пен) – Дост, 4, 16

Соперник Александрии – Вольсфбург – дома опозорился в матче с РБ Лейпциг. Все пошло не по плану уже в дебюте – Брума поразил собственные ворота. Во второй половине игры "волки" получили еще 5 голов, на что ответили лишь голом престижа в исполнении Вегхорста. Конечно, если в условиях счета 1:6 можно говорить о каком-то престиже.

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Во втором за последнее время дерби Боруссий сильнее оказался Дортмунд, вновь обыгравший принципиального соперника. Счет открыли гости – отличился Маркус Тюрам, но команда Фавра успела не только отыграться, но и выйти вперед. Дубль оформил Юлиан Брандт.

Айнтрахт Франкфурт на выезде разобрался с Санкт-Паули. Дубль уже в дебюте сделал Дост, на что хозяева ответили лишь однажды. В составе Санкт-Паули на поле вышел Борис Тащи, правда, только на 88-й минуте.