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Айнтрахт подписал другого серба на место Йовича

21:19 70 Читати українською
Айнтрахт подписал другого серба на место Йовича
Деян Йовелич / ФК Айнтрахт

Форвард Црвены Звезды Деян Йовелич перешел в Айнтрахт на позицию Луки Йовича.

Айнтрахт на своем официальном сайте сообщил о подписании 5-летнего контракта с сербским нападающим Деяном Йовеличем. По неофициальным данным, немцы заплатили Црвене Звезде 5 млн евро.

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Йовелич должен заменить своего звездного соотечественника Луку Йовича, который перебрался в мадридский Реал после невероятного сезона во Франкфурте.

Сейчас игрок находится в лагере молодежной сборной Сербии и готовится к чемпионату Европы.

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