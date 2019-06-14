Айнтрахт підписав іншого серба на місце Йовіча

Форвард Црвени Звезди Деян Йовеліч перейшов в Айнтрахт на позицію Луки Йовіча.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 5-річного контракту з сербським нападником Деяном Йовелічем. За неофіційними даними, німці заплатили Црвені Звезді 5 млн євро.

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Йовеліч має замінити свого зіркового земляка Луку Йовіча, який перебрався у мадридський Реал після неймовірного сезону у Франкфурті.

Зараз гравець перебуває у таборі молодіжної збірної Сербії та готується до чемпіонату Європи.

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