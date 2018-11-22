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Айнтрахт и Нант могут приобрести Луиса Адриано

18:24 49 Читати українською
Айнтрахт и Нант могут приобрести Луиса Адриано
Луис Адриано / фото: Спорт-Експрес

Нападающий московского Спартака Луис Адриано близок к тому, чтобы покинуть российский клуб.

Немецкий Айнтрахт и французский Нант изучают возможность приобретения бразильского нападающего. В настоящее время это два наиболее реальные варианты продолжения карьеры для Адриано.

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Спартак решил избавиться от экс-игрока Шахтера из-за высокой зарплаты в контракте, которой рассчитан до 2020 года, сообщает издание Чемпионат.

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В этом сезоне Адриано провел 11 матчей в чемпионате России, в которых отметился одним голом и отдал одну результативную передачу. Напомним, бразилец выступал за Шахтер с 2007 по 2015 год, после чего перешел в Милан.

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Россия Луис Адриано Луис Адриано Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Спартак Москва Спартак Москва Нант Нант
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