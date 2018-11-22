Айнтрахт та Нант можуть придбати Луїса Адріано

Нападник московського Спартака Луїс Адріано близький до того, аби покинути російський клуб.

Німецький Айнтрахт та французький Нант вивчають можливість придбання бразильського нападника. В даний час це два найбільш реальні варіанти продовження кар'єри для Адріано.

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Спартак вирішив позбутись екс-гравця Шахтаря через високу заробітню плату у контракті, якій розрахований до 2020 року, повідомляє видання Чемпіонат.

Скрипник не проти очолити російський клуб

Цього сезону Адріано провів 11 матчів у чемпіонаті Росії, у яких відзначився одним голом та віддав одну результативну передачу. Нагадаємо, бразилець виступав за Шахтар з 2007 по 2015 рік, після чого перейшов у Мілан.