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Айнтрахт – Шахтер: Алиев сделал прогноз на матч

22:34 83 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: Алиев сделал прогноз на матч
Александр Алиев / фото из соцсетей

Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев верит в победу Шахтера в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером.

"Первый матч Шахтера против Айнтрахта продемонстрировал, что донецкая команда физически хорошо подготовлена, на 10-й минуте был удален Степаненко. Несмотря на это "горняки" не "сели" в оборону, и проигрывая по ходу встречи, добыли ничью дома (2:2).

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Шахтер играет в очень хороший футбол, и конечно, в центре поля не будет хватать Степаненко, но у команды квалифицированные игроки и, думаю, Фонсека сможет его заменить.

Я считаю, что будет очень сложно в Германии. Игра Шахтера мне понравилась даже в меньшинстве. По моему мнению, Шахтер победит и пройдет в следующую стадию соревнований", – сказал Алиев для FootballHub.

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Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
20
час
:
17
мин
Шахтер
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Лига Европы Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт - Шахтер Александр Алиев Александр Алиев
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