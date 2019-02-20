Айнтрахт – Шахтер: Алиев сделал прогноз на матч

Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев верит в победу Шахтера в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером.

"Первый матч Шахтера против Айнтрахта продемонстрировал, что донецкая команда физически хорошо подготовлена, на 10-й минуте был удален Степаненко. Несмотря на это "горняки" не "сели" в оборону, и проигрывая по ходу встречи, добыли ничью дома (2:2).

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Шахтер играет в очень хороший футбол, и конечно, в центре поля не будет хватать Степаненко, но у команды квалифицированные игроки и, думаю, Фонсека сможет его заменить.

Я считаю, что будет очень сложно в Германии. Игра Шахтера мне понравилась даже в меньшинстве. По моему мнению, Шахтер победит и пройдет в следующую стадию соревнований", – сказал Алиев для FootballHub.

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