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Айнтрахт – Шахтар: Алієв зробив прогноз на матч

22:34 206 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: Алієв зробив прогноз на матч
Олександр Алієв / фото з соцмереж

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв вірить у перемогу Шахтаря у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом і Шахтарем.

"Перший матч Шахтаря проти Айнтрахта продемонстрував, що донецька команда фізично добре підготовлена, адже на 10-й хвилині був вилучений Степаненко. Незважаючи на це "гірники" не "сіли" в оборону, а, програючи по ходу зустрічі, здобули нічию вдома (2:2).

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Шахтар грає в дуже хороший футбол, і звичайно, в центрі поля не буде вистачати Степаненка, але у команди кваліфіковані гравці, гадаю, Фонсека зможе його замінити.

Я вважаю, що буде дуже складно у Німеччині. Гра Шахтаря мені сподобалося навіть у меншості. На мою думку, Шахтар переможе й пройде у наступну стадію змагань", – сказав Алієв для FootballHub.

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Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
19
год
:
57
хв
Шахтар
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Олександр Алієв Олександр Алієв
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