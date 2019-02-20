Айнтрахт – Шахтар: Алієв зробив прогноз на матч

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв вірить у перемогу Шахтаря у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом і Шахтарем.

"Перший матч Шахтаря проти Айнтрахта продемонстрував, що донецька команда фізично добре підготовлена, адже на 10-й хвилині був вилучений Степаненко. Незважаючи на це "гірники" не "сіли" в оборону, а, програючи по ходу зустрічі, здобули нічию вдома (2:2).

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Шахтар грає в дуже хороший футбол, і звичайно, в центрі поля не буде вистачати Степаненка, але у команди кваліфіковані гравці, гадаю, Фонсека зможе його замінити.

Я вважаю, що буде дуже складно у Німеччині. Гра Шахтаря мені сподобалося навіть у меншості. На мою думку, Шахтар переможе й пройде у наступну стадію змагань", – сказав Алієв для FootballHub.

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