Айнтрахт – Боруссия М: прямая трансляция

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги соперник Шахтера франкфуртский Айнтрахт встречается с менхенгладбахской Боруссией. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го тура чемпионата Германии Айнтрахт – Боруссия М начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.