toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Айнтрахт – Боруссия М: прямая трансляция

15:35 99 Читати українською
Айнтрахт – Боруссия М: прямая трансляция
Айнтрахт – Боруссия М: прямая трансляция

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги соперник Шахтера франкфуртский Айнтрахт встречается с менхенгладбахской Боруссией. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го тура чемпионата Германии Айнтрахт – Боруссия М начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Германия22 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах: Воскресенье 17 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт

live 41'
0 : 0
Боруссия Менхенгладбах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Валенсия
17:15
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук