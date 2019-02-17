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Айнтрахт – Борусія М: пряма трансляція

15:35 142 Читать на русском
Айнтрахт – Борусія М: пряма трансляція
Айнтрахт – Борусія М: пряма трансляція

У матчі 22-го туру німецької Бундесліги суперник Шахтаря франкфуртський Айнтрахт зустрічається з менхенгладбахською Борусією. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 22-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт – Борусія М розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Німеччина22 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Борусія Менхенгладбах: Неділя 17 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт

live
1 : 0
Борусія Менхенгладбах
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Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
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