Чемпионат Нидерландов, 6-й тур

Аякс – Фейеноорд – 0:4

Голы: Хименес, 9, 18, 59, Пайшао, 37

Классикер между Аяксом и Фейеноордом начался 24 сентября, однако не был доигран из-за поведения болельщиков хозяев. При счёте 0:3 на 55-й минуте главный судья Сердар Гозюбююк принял решение остановить игру.

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Встреча была доиграна в среду, 27 сентября, при пустых трибунах. По итогам доигровки Фейеноорд увеличил своё преимущество до четырёх мячей – форвард Сантьяго Хименес забил очередной мяч и тем самым оформил в этом матче хет-трик. Таким образом, он записал на свой счёт 3 мяча и голевую передачу, благодаря чему вышел на первую строчку лучших бомбардиров Эредивизи (9 мячей).

Коэффициент ожидаемых голов (xG) Аякса в матче с Фейеноордом составил 0,30. Это – почти самый низкий показатель с тех пор, как Opta ведёт подсчёт подобных данных. Более низкий показатель xG Аякса в Классикере был зафиксирован 25 января 2015 (0,26), когда команда под руководством Франка де Бура сыграла с роттердамцами 0:0.