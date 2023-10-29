Аякс проиграл ПСВ в 10 туре чемпионата Нидерландов. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Эредивизи, 10 тур

ПСВ – Аякс – 5:2

Голы: Лосано, 20, 60, 72, де Йонг, 49, Саибари, 52 – ван ден Боомэн, 10, Броббей, 40

Амстердамцы ужасно стартовали в чемпионате. У Аякса лишь одна победа, которая была зафиксирована еще в начале августа.

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Гости быстро открыли счет, благодаря голу новичка команды Бранко ван ден Боомена. Но удерживать преимущество долго не удалось. ПСВ сравнял спустя 10 минут. До перерыва Аякс вышел вперед. Во втором тайме амстердамцы полностью провалились, позволив хозяевам забить три гола.

Впервые в своей истории амстердамцы проиграли пять матчей подряд в Эредивизи. В целом Аякс не выигрывал в 10 матчах подряд – семь поражений и три ничьи.

Сейчас Аякс находится на последнем месте с 5 баллами. ПСВ лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

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