Аякс програв ПСВ в 10 турі чемпіонату Нідерландів. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол24".

Ередивізі, 10 тур

ПСВ – Аякс – 5:2

Голи: Лосано, 20, 60, 72, де Йонг, 49, Саібарі, 52 – ван ден Боомен, 10, Броббей, 40

Амстердамці жахливо стартували в чемпіонаті. У Аякс лише одна перемога, яка була зафіксована ще на початку серпня.

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Гості швидко відкрили рахунок, завдяки голу новачка команди Бранко ван ден Боомена. Але втримувати перевагу довго не вдалося. ПСВ зрівняв через 10 хвилин. До перерви Аякс вийшов вперед. В другому таймі амстердамці повністю провалилися, дозволивши господарям забити три голи.

Вперше у своїй історії амстердамці програли п'ять матчів поспіль в Ередивізі. Загалом Аякс не вигравав в 10 матчах поспіль – сім поразок та три нічиїх.

Наразі Аякс перебуває на останньому місці з 5 балами. ПСВ лідирує в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 30 очок.

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