Причина отстранения Мислинтата заключается в том, что он владеет акциями частного агентства, которое представляет интересы новичка команды Борны Сосы. Об этом информирует Voetbal International.

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Соса перешел минувшим летом в Аякс из Штутгарта, предыдущего клуба Мислинтата. В клубе подозревают, что Свен был заинтересован в этом переходе не ради усиления команды, а ради личной финансовой выгоды – ему полагались бы проценты от трансфера.

Мислинтат не присутствует на матче Аякса с Марселем в Лиге Европы и не будет присутствовать во время встречи амстердамской команды с Фейеноордом в воскресенье. Ранее сообщалось, что Мислинтат хочет избавиться от главного тренера Аякса Мориса Стейна, и ищет для этого внутреннюю поддержку в клубе.

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