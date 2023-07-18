"Мой прогресс был невероятным, за год многое изменилось. Начиная от того, что ты не знаешь, что будет завтра, где ты будешь и где будет команда. И заканчивая тем, что сейчас ты играешь в национальной сборной и в одном из сильнейших клубов Европы, доходишь до 1/8 Лиги Европы, выходишь из группы Лиги чемпионов.

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Это невероятная работа, которую мы проделали с командой и тренерским штабом в том году. Каждый из нас индивидуально на несколько ступеней поднялся вверх.

Считаю, что у нашей команды нет потолка, мы должны работать каждый день и выходить на новый уровень. Когда ты выигрываешь одно чемпионство – это одно, а когда ты подтверждаешь его – это совсем другое. Сейчас самая главная цель – повторить наше достижение.

Понимаем, что это будет сложно сделать. Это будет другой год, другая команда и чемпионат. Мы должны с каждым днем добавлять в игре, как ментально, так и физически. Думаю, у нас может все получиться", – сказал Судаков в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, по итогам прошлого сезона Георгий стал с Шахтером чемпионом УПЛ, а с молодежной сборной Украины вышел в полуфинал Евро-2023, и впервые в истории помог "сине-желтым" выйти на Олимпиаду.

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