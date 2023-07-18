"Гірники" зазнали чергового розгрому на зборах у Нідерландах. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Контрольний матч

Аякс – Шахтар – 3:0

Голи: Кудус, 19 (пен), 34, Бергвейн, 32

"У Шахтаря немає стелі": Судаков озвучив амбіційне завдання "гірників" на новий сезон

Всі свої голи Шахтар пропустив ще до перерви. В середині тайму Топалов привіз пенальті, який чітко реалізував Кудус. Згодом він оформив дубль, але гол скасували через офсайд. Та все ж ганському легіонеру вдалось забити вдруге – за дві хвилини після голу Бергвейна, який після божевільної комбінації вгатив сферу під поперечину.

Рахунок міг бути значно більшим, але в деяких епізодах дива демонстрував Дмитро Різник, а іноді "гірників" рятував каркас воріт.

Другий поспіль розгром Шахтаря (у попередньому матчі підопічні ван Леувена програли 0:5 грецькому АЕКу) і поки жодної перемоги на зборах. У суботу, 22 липня, "гірники" поміряються силами з Утрехтом.

Шахтар розгромно програв Аяксу – страждання Судакова, Кудус показав величезну дірку, страх за старт сезону