Чемпіони Нідерландів на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер Келвіна Бессі з Рейнджерс.

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Особистий контракт розрахований на 5 років, а вартість переходу склала 23 млн євро. З бонусами вона може вирости до 26,5 млн євро. У минулому сезоні 22-річний Бессі був одним з ключових гравців Рейнджерс – 50 матчів, 6 асистів. Команда дійшла до фіналу Ліги Європи, де поступилася Айнтрахту в серії пенальті.

Перехід Бессі, ймовірно, ставить крапку в чутках про інтерес Аякса до Миколи Матвієнка. Обидва розглядалися як аналоги Лісандро Мартінеса – захисники, які вміють грати в центрі та на лівому фланзі.

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