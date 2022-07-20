Аякс віддав 23 млн євро за фіналіста Ліги Європи – поганий знак для Матвієнка
Аякс оперативно знайшов заміну своєму універсалу Лісандро Мартінесу, якого продали в МЮ.
Чемпіони Нідерландів на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер Келвіна Бессі з Рейнджерс.
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Особистий контракт розрахований на 5 років, а вартість переходу склала 23 млн євро. З бонусами вона може вирости до 26,5 млн євро. У минулому сезоні 22-річний Бессі був одним з ключових гравців Рейнджерс – 50 матчів, 6 асистів. Команда дійшла до фіналу Ліги Європи, де поступилася Айнтрахту в серії пенальті.
Перехід Бессі, ймовірно, ставить крапку в чутках про інтерес Аякса до Миколи Матвієнка. Обидва розглядалися як аналоги Лісандро Мартінеса – захисники, які вміють грати в центрі та на лівому фланзі.
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