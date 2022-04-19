Эрик Тен Хаг в межсезонье покинет Аякс ради Манчестер Юнайтед. Нидерландский клуб приступил к активным поискам замены и уже определился с фаворитом на тренерское кресло.

Аякс видит приоритетным вариантом Альфреда Схрёдера, сообщает De Telegraaf. 49-летний специалист сейчас тренирует Брюгге, но в его контракте прописана клаусула – полтора миллиона евро. Аякс готов ее активировать.

Схрёдер начинал сезон в Барселоне, помогая Куману. До этого он возглавлял Хоффенхайм, а также работал ассистентом Юлиана Нагельсманна в Хоффе и Эрика Тен Хага в Аяксе.