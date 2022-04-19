Аякс знайшов заміну Тен Хагу в екстренері Барселони
17:24 - Читать на русском
Альфред Схрьодер має високі шанси очолити амстердамський клуб.
Ерік Тен Хаг у міжсезоння покине Аякс заради Манчестер Юнайтед. Нідерландський клуб розпочав активні пошуки заміни та вже визначився з фаворитом на тренерське крісло.
Аякс бачить пріоритетним варіантом Альфреда Схрьодера, повідомляє De Telegraaf. 49-річний фахівець зараз тренує Брюгге, але в його контракті прописана клаусула – півтора мільйона євро. Аякс готовий її активувати.
Схрьодер розпочинав сезон у Барселоні, допомагаючи Куману. Перед тим він очолював Хоффенхайм, а також працював асистентом Юліана Нагельсманна в Хоффе та Еріка Тен Хага в Аяксі.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter