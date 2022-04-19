Ерік Тен Хаг у міжсезоння покине Аякс заради Манчестер Юнайтед. Нідерландський клуб розпочав активні пошуки заміни та вже визначився з фаворитом на тренерське крісло.

Аякс бачить пріоритетним варіантом Альфреда Схрьодера, повідомляє De Telegraaf. 49-річний фахівець зараз тренує Брюгге, але в його контракті прописана клаусула – півтора мільйона євро. Аякс готовий її активувати.

Схрьодер розпочинав сезон у Барселоні, допомагаючи Куману. Перед тим він очолював Хоффенхайм, а також працював асистентом Юліана Нагельсманна в Хоффе та Еріка Тен Хага в Аяксі.