37-летний страж ворот станет "аяксидом" летом, сообщает официальный сайт клуба.

Аякс хочет продлить контракт с Онана, который почти год не может выходить на поле

Пасвеер подписал 2-летний контракт с амстердамцами. В Аякс он переедет в статусе свободного агента. За Витесс ветеран выступал с лета 2017 года. Ранее Пасвеер также защищал цвета ПСВ, Хераклеса, Гоу Эхед Иглз и Твенте. Опытный вратарь на Йохан Кройф Арене призван заменить дисквалифицированного за употребление допинга Андре Онана. Ныне основным кипером амстердамцев является 38-летний Маартен Стекеленбург.

К слову, в нынешнем сезоне Ремко Пасвеер провел 33 матча во всех турнирах, 14 из них – "сухие".

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