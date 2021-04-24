Аякс нашел сенсационную замену забаненному Онана – седовласый ветеран с роскошной статистикой
Руководство амстердамского Аякса выбрало неожиданный вариант усиления вратарского звена команды. В нидерландскую столицу вскоре переедет голкипер Витесса Ремко Пасвеер.
37-летний страж ворот станет "аяксидом" летом, сообщает официальный сайт клуба.
Аякс хочет продлить контракт с Онана, который почти год не может выходить на поле
Пасвеер подписал 2-летний контракт с амстердамцами. В Аякс он переедет в статусе свободного агента. За Витесс ветеран выступал с лета 2017 года. Ранее Пасвеер также защищал цвета ПСВ, Хераклеса, Гоу Эхед Иглз и Твенте. Опытный вратарь на Йохан Кройф Арене призван заменить дисквалифицированного за употребление допинга Андре Онана. Ныне основным кипером амстердамцев является 38-летний Маартен Стекеленбург.
К слову, в нынешнем сезоне Ремко Пасвеер провел 33 матча во всех турнирах, 14 из них – "сухие".
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