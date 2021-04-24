37-річний страж воріт стане "аяксидом" влітку, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аякс хоче продовжити контракт з Онана, який майже рік не може виходити на поле

Пасвеєр підписав 2-річний контракт із амстердамцями. До Аякса він переїде в статусі вільного агента. За Вітесс ветеран виступав із літа 2017-го. Раніше Пасвеєр також захищав кольори ПСВ, Хераклеса, Гоу Ехед Іглз і Твенте. Досвідчений воротар покликаний на Йохан Кройф Арені замінити дискваліфікованого за вживання допінгу Андре Онана. Нині основним кіпером амстердамців є 38-річний Маартен Стекеленбург.

До слова, в нинішньому сезоні Ремко Пасвеєр провів 33 матчі в усіх турнірах, 14 із них – "сухі".

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