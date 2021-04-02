Амстердамцы начали переговоры о продлении контракта вратаря, сообщает De Telegraaf.

Зальцбург узнал вердикт в допинг-скандале с африканцами

Действующее соглашение камерунца рассчитано до лета 2022 года, но Аякс хочет пролонгировать до 2024-го. Не станет проблемой даже то, что Онана дисквалифицирован до февраля 2022-го из-за проваленного допинг-теста. Клуб готов подождать и надеется на удачную апелляцию, которая могла бы смягчить наказание.

Добавим, что Онана пользовался большим спросом перед допинг-скандалом – на голкипера охотились Милан, Челси, Барселона и Боруссия Д. Аякс оценивал своего лидера в 25 млн евро.

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