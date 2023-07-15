Аякс досрочно расторг контракт Тадича – последний игрок из легендарного похода в ЛЧ 2018/19
Аякс попрощался с капитаном и одним из самых ярких своих игроков в XXI веке.
Полузащитник Душан Тадич немедленно покидает клуб, хотя действующий контракт предусматривал еще один сезон, сообщает пресс-служба амстердамцев. Серб провел в столице Нидерландов 5 лет после перехода из Саутгемптона за 14 млн евро.
Арсенал официально приобрел лидера Аякса
Хавбек якобы был недоволен качеством состава, тотально провалившего прошлую кампанию. Аякс занял лишь третье место в Эредивизи и вылетел на групповой стадии ЛЧ. Сам 34-летний Тадич сохранял хорошую статистику – 13 голов и 21 ассист в 47 матчах.
Добавим, что ветеран был последним игроком из состава Аякса Эрика Тен Хага, который в роскошном стиле дошел до полуфинала ЛЧ 2018/19, но драматично проиграл Тоттенхэму.
Забарный принял участие в разгромной победе Борнмута, Арсенал без Зинченко не может выиграть и "привозит" смешные голы