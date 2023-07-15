Аякс попрощался с капитаном и одним из самых ярких своих игроков в XXI веке.

Полузащитник Душан Тадич немедленно покидает клуб, хотя действующий контракт предусматривал еще один сезон, сообщает пресс-служба амстердамцев. Серб провел в столице Нидерландов 5 лет после перехода из Саутгемптона за 14 млн евро.

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Хавбек якобы был недоволен качеством состава, тотально провалившего прошлую кампанию. Аякс занял лишь третье место в Эредивизи и вылетел на групповой стадии ЛЧ. Сам 34-летний Тадич сохранял хорошую статистику – 13 голов и 21 ассист в 47 матчах.

Добавим, что ветеран был последним игроком из состава Аякса Эрика Тен Хага, который в роскошном стиле дошел до полуфинала ЛЧ 2018/19, но драматично проиграл Тоттенхэму.

With Dušan Tadić gone, no players remain from Ajax's incredible 2019 Champions League semifinal run pic.twitter.com/L7JNpThXiz — B/R Football (@brfootball) July 14, 2023

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