Аякс достроково розірвав контракт Тадіча – останній гравець із легендарного походу в ЛЧ 2018/19
Аякс попрощався з капітаном і одним з найяскравіших своїх гравців у ХХІ столітті.
Півзахисник Душан Тадіч негайно покидає клуб, хоча чинний контракт передбачав ще один сезон, інформує прес-служба амстердамців. Серб провів у столиці Нідерландів 5 років після переходу зі Саутгемптона 14 млн євро.
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Хавбек нібито був невдоволений якістю складу, який тотально провалив минулу кампанію. Аякс посів лише третю сходинку Ередивізі і вилетів на груповій стадії ЛЧ. Сам 34-річний Тадіч зберігав хорошу статистику – 13 голів та 21 асист у 47 матчах.
Додамо, що ветеран був останнім гравцем зі складу Аякса Еріка Тен Хага, який у розкішному стилі дійшов до півфіналу ЛЧ 2018/19, але драматично програв Тоттенхему.
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