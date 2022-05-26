"Помощь оказывает не только Фонд, но и все бизнесы SCM и ФК Шахтер. На сегодняшний день я выделил на помощь Украине 100 млн евро. Из них уже потрачено 70 млн евро. Мы помогаем мирным людям, пострадавшим от военной агрессии РФ — привозим продукты, лекарства. Наши энергетики, часто рискуя собственной жизнью, восстанавливают свет, возвращая в украинские города, поселки мирную жизнь.

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Мы помогаем украинской армии и силам ТРО. Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи и сталь для бронежилетов. И мы не планируем останавливаться. Будем помогать Украине и украинцам столько, сколько нужно", – объяснил Ахметов в интервью НВ.

Напомним, Шахтер получил разрешение уехать в Европу для проведения благотворительных матчей, средства из которых передавались на различные нужды украинцев.

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