Некоторые клубы, которые не будут выступать в еврокубках сезона 2022/23, намерены просить Шахтер о создании специального фонда на основе призовых за участие в групповом раунде Лиги чемпионов, утверждает UA-football.

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Этот резерв должен гарантировать проведение чемпионата Украины в условиях форс-мажора. Благодаря дисквалификации российских клубов Шахтер получил прямую путевку в групповой этап ЛЧ, а это уже минимум 15 млн евро. В текущем розыгрыше "горняки" завершили группу последними, но даже так заработали немалые 35 млн евро.

В следующем сезоне на групповом этапе еврокубков будет точно выступать еще СК Днепр-1, который в случае неудачной квалификации ЛЕ "упадет" в Лигу конференций. Динамо начнет только со второго раунда квалификации ЛЧ, поэтому есть риск остаться без еврокубков на год. Заря и Ворскла сыграют в квалификации Лиги конференций, где должны пройти двух и трех соперников соответственно.

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