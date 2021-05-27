"Трудно дать оценку только за последние 5 лет. В этом году, 11 октября, будет 25 лет, как я служу Шахтеру. Поэтому могу сказать, что за 25 лет мы переживали.

Ахметов озвучил условие, при котором Шахтер будет иметь шансы на европейский трофей

А если брать последние 5 лет... Наверное, игра с мадридским Реалом. После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было немало нашей молодежи, воспитанников академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть больше! И дома мы их победили 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли отлично с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из сложной группы. Это было замечательно.

Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены из-за чемпионства, однако у нашего клуба всегда амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и добывать новые трофеи", – заявил Ахметов в интервью Shakhtar TV.

Шахтар звільнив не всіх винуватців: чому прихід Де Дзербі наближає ще одну гучну відставку