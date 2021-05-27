Президент "горняков" Ринат Ахметов поделился амбициями на ближайшее время и препятствиями на пути к ним.

"Конечно, есть желание выиграть европейский трофей. Это непросто. Без Донбасс Арены, без своего стадиона, об этом громко заявлять... Непросто. Мы все-таки играем на чужих полях.

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В чемпионате – выигрывать, в Кубке – выигрывать. Это понятно. И делать все для того, чтобы мы имели очень сильную команду и шли в Европе вперед, вперед и вперед. Нам нужны победы в Европе", – цитирует Ахметова официальный сайт "оранжево-черных" со ссылкой на Shakhtar TV.

Заметим, сезон 2020/21 Шахтер завершил на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, а из Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8 финала от Ромы (1:5 по сумме двух матчей).

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