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Ахметов теряет доход: катастрофическая цифра для президента Шахтера

11:14 180 Читати українською
Ахметов теряет доход: катастрофическая цифра для президента Шахтера
Ринат Ахметов / Фото из открытых источников

Финансовая стабильность владельца донецкого Шахтера значительно ухудшилась.

Падение сырьевых рынков "ударило" по богатству самого богатого человека Украины Рината Ахметова, сообщает издание Bloomberg.

Ахметов потерял почти 4 млрд долларов, Коломойский и Жеваго также обеднели

Отмечается, что доходы владельца Шахтера в 2013 году составили 22,4 миллиарда долларов, но за последние семь лет упали на 80%. Это одно из крупнейших падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

Тяжелые времена для Метинвеста – крупнейшего производителя стали в стране – начались в прошлом году из-за падения мировых цен на металлы, а также рост курса гривни по отношению к доллару более чем на 16%. Кроме того, теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа, что, в свою очередь сократило добычу угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК на 30%.

Напомним, Ахметов стал президентом Шахтера в октябре 1996 года. "Горняки" после 23-х туров лидируют в турнирной таблице, опережая Зарю и Динамо на 13 очков.

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Теги
футбольные финансы Главное Шахтер Шахтер Ринат Ахметов
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