Ахметов потерял почти 4 млрд долларов, Коломойский и Жеваго также обеднели

Финансовая стабильность владельцев украинских клубов несколько ухудшилась.

В обновленном рейтинге Forbes оказалось сразу шесть украинцев, среди которых три футбольных магната – президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов, владелец Днепра Игорь Коломойский и почетный президент полтавской Ворсклы Константин Жеваго.

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Владелец "оранжево-черных" занял в почетном списке 875-е место – его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Интересно, что в прошлом году эта цифра составляла 6 млрд долларов, а функционер находился на 272-й строчке.

Коломойский и Жеваго делят 1990-е место, имея в своем распоряжении по 1 миллиарду долларов каждый. В 2019 году их активы составляли 1,1 млрд и 1,5 млрд долларов соответственно.

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