Інвестиційна група SCM, яка належить Рінату Ахметову, відзвітувала про свою допомогу нашій державі за час повномасштабного вторгнення окупантів.

За рік війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн, повідомляє офіційний сайт компанії.

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Допомога захисникам України реалізується в рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Підрозділи отримують амуніцію, автівки, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні речі.

Зокрема, "Метінвест" розробив і серійно виготовляє модульні укриття для бійців на передовій, здатні витримати навіть артилерійський снаряд. Таких виробів для ЗСУ поставлено вже понад 100. Також металургійна Група освоїла виробництво бронесталі. Наразі кожний десятий бронежилет в Україні виготовлений зі сталі "Метінвесту" – усього близько 170 тисяч. Крім того, зі сталі компанії планується виготовити близько 5 тисяч пічок для фронту.

Крім загальної допомоги в 5 млрд грн, додатково 1 млрд грн (25 млн доларів) виділив Ахметов на проєкт "Серце "Азовсталі". Він спрямований на допомогу військовослужбовцям тих підрозділів України, які перебували в гарнізоні повністю оточеного Маріуполя з лютого по травень 2022 року. В межах програм проекту підтримка надаватиметься як захисникам міста, так і родинам полонених, безвісти зниклих та загиблих військовослужбовців.

Крім того, за весь 2022 рік підприємства та бізнеси інвестиційної групи SCM сплатили до бюджетів всіх рівнів 73,2 млрд грн податків.

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