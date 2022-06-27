Капитан Динамо Сергей Сидорчук не смог остаться в стороне от очередных зверств, которые оккупанты устроили в Киеве. Футболист репостнул фото от мэра столицы Виталия Кличко с завалами разрушенного жилого дома, подписав весь этот ужас словами: "Любая жестокость происходит от немощи".

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Напомним, утром 26 июня Киев подвергся ракетным обстрелам со стороны россиян – один из снарядов попал в многоэтажный дом. По предварительным данным, погиб 37-летний мужчина, еще четырех пострадавших госпитализировали.

К слову, украинцы уже 124-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российской нечисти. Оккупантов выбили с северного направления, и теперь они запускают ракеты с территории Беларуси, России, Черного или Каспийского моря.

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