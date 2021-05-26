"Я очень рад, что Роберто Де Дзерби здесь, в Украине, что он принял наше приглашение, подписал контракт разделять с нами боль и радость, и я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, современный и содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

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Могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто, кандидат номер два – это Роберто и кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили и поэтому я очень рад и очень счастлив.

Вся наша команда его рекомендовала и, по большому счету, я, когда принял решение пригласить нового специалиста, сказал: "Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов". Но они дали мне одного кандидата и сказали, что это наш кандидат номер один, два и три, и очень просили, чтобы мы все сделали для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Контракт мы подписали на два года. Вместе с Роберто приедет его команда – специалисты, работавшие с ним, которым он доверяет, и которые разделяют его философию. Роберто – молодой тренер, амбициозный, но, самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый и атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.

О таланте Де Дзерби говорит весь мир и вся Европа. Его команда, с кем бы она не играла, всегда владеет мячом, контролирует мяч, несмотря даже на разные бюджеты. Все-таки итальянский чемпионат – это очень сильный чемпионат, который интересно смотреть, там огромная конкуренция. Впервые его не выиграл Ювентус за последние годы. Интер сколько лет до этого шел, не мог выиграть, но выиграл. И вы посмотрите сегодня на шестое-седьмое место чемпионата Италии – одинаковые очки у Ромы и Сассуоло. И с кем бы команда не играла посмотрите, как они играли с Аталантой – это была очень интересная игра. Со всеми командами Сассуоло не были мальчиками для битья – они контролировали мяч, атаковали, заставляли лидеров нервничать и даже обыгрывали их.

У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться.

Относительно трансферной политики... Мы работаем над усилением команды, уже ведем переговоры и, я думаю, что если у нас будет получаться, то в ближайшее время вы об этом услышите.

Главная турнирная задача перед Де Дзерби – играть красиво. Футбол должен быть яркий, атакующий, должен радовать наших болельщиков, приносить удовольствие. Ну и, конечно же, мы нацелены только на чемпионство. У нас чемпионские амбиции, других у нас нет", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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