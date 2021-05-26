"Я много знал о Шахтере, потому что давно увлекался стилем игры команды. Также отсюда вышло много известных футболистов. Всегда считал Шахтер клубом высокого уровня. Поэтому я счастлив приехать сюда.

Де Дзерби официально возглавил Шахтер

Считаю, у нас общее с клубом видение футбола. Я приехал из энтузиазма, и по важности ставлю свою работу с Шахтером более всего остального. Именно это и делает разницу – то, как я отношусь к работе.

Клуб предоставил мне возможность привезти всех тех специалистов, которые были у меня в Сассуоло. Это очень многочисленный штаб, и каждый из них знает, какие задачи должен выполнять. Мы будем стараться также здесь чему-то научиться. Хотя мы приехали из сильного, престижного чемпионата, но и Шахтер играет в серьезном чемпионате и имеет сильных игроков. Чувствуем энтузиазм от того, что будет возможность тренировать таких футболистов, помогать им расти", – сказал Де Дзерби в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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